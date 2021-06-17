Киев, , 15:13 — REGNUM Позиция американской стороны по Минским соглашениям для урегулирования конфликта в Донбассе соответствует интересам Украины, заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Советник в комментарии УНИАН оценил итоги переговоров в Женеве, которые состоялись 16 июня, в частности, относительно ситуации в Донбассе.

Вместе с тем, заявил Подоляк, президент России Владимир Путин высказался о Минских соглашениях так, что стало ясно — российская сторона заинтересована только в одном, в реализации политической части.

«Позволю себе высказаться даже резче… Россия устами своего президента впервые недвусмысленно заявила, что господин Порошенко обеспечил составление крайне выгодного России соглашения и РФ категорически не заинтересована в тех проукраинских изменениях к «Минску», на которых настаивает Владимир Зеленский», — заявил представитель Киева.

По словам советника, сейчас нужно усилить дипломатию для выполнения Минских соглашений, и возможно, «даже для модернизации последовательности шагов».

ИА REGNUM напоминает, что президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Байденом заявил, что единственное обязательство Москвы по Украине — реализация Минских соглашений, «если Киев готов». По его словам, все предложения Киева по урегулированию ничего общего с Минскими соглашениями не имеют, или вообще прямо им противоречат.