Москва, , 15:10 — REGNUM Президент США Джо Байден уяснил, что с Россией нельзя разговаривать с позиции силы. Об этом 17 июня сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом участник ток-шоу отметил, что улучшения отношений России и США в обозримом будущем ожидать не стоит.

«В целом я полагаю все-таки, что Байден понял самое главное: с нынешней Россией эти военно-силовые и другие американские понты не пройдут. Нам предстоит длительная эпоха взаимной конфронтации», — сказал Коротченко.

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