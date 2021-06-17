Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Комитет по культуре Санкт-Петербурга совместно с Роспотребнадзором разработал регламент проведения уличных мероприятий в условиях пандемии и ужесточения ограничительных мер. Теперь на одного зрителя таких акций должно приходиться не менее 2,25 кв. метра площади. Это следует из опубликованного 17 июня документа.

Дарья Драй ИА REGNUM Арка Главного штаба

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Напомним, с 17 июня максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, как в помещениях, так и на открытом воздухе, в Петербурге не может превышать три тысячи человек.

Согласно утвержденному регламенту, максимальное количество зрителей, допустимых к посещению уличного мероприятия рассчитывается следующим образом: партер с рассадкой (если он предусмотрен билетной программой) — 75% от общего количества мест (процент может быть изменен, — прим. ред.). Вместимость зрителей на территории проведения мероприятия должна рассчитываться из расчета 2,25 кв. м на зрителя.

«При этом полезная площадь для зрителей не включает зону пультовой, входную зону, зону туалетов, сцену и техническое пространство за сценой, рабочие и подсобные помещения», — уточняется в документе.

Также по возможности рекомендовано исключить мероприятия с хоровыми и массовыми сценами с одномоментным количеством участников более 70 человек.

«Выход, по мере возможности, работников различных коллективов на репетицию по очереди. Репетиционный процесс организуется таким образом, чтобы одновременно на площадке находилось минимальное количество людей», — указывается в распоряжении.

Предписано усилить все профилактические меры: установка санитайзеров, выдача масок и перчаток, соблюдение 1,5 м. социальной дистанции и специальная обработка помещений, предметов и музыкальных инструментов, реквизита. Также участники и сотрудники мероприятия и площадки обязаны иметь на руках результаты ПЦР-теста, сданного не позднее чем за трое суток до проведения мероприятия.