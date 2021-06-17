На уличных мероприятиях в Петербурге предложено исключить хоровое пение
Санкт-Петербург, 17 июня, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Комитет по культуре Санкт-Петербурга совместно с Роспотребнадзором разработал регламент проведения уличных мероприятий в условиях пандемии и ужесточения ограничительных мер. Теперь на одного зрителя таких акций должно приходиться не менее 2,25 кв. метра площади. Это следует из опубликованного 17 июня документа.
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Напомним, с 17 июня максимальное количество посетителей культурных и зрелищных мероприятий, как в помещениях, так и на открытом воздухе, в Петербурге не может превышать три тысячи человек.
Согласно утвержденному регламенту, максимальное количество зрителей, допустимых к посещению уличного мероприятия рассчитывается следующим образом: партер с рассадкой (если он предусмотрен билетной программой) — 75% от общего количества мест (процент может быть изменен, — прим. ред.). Вместимость зрителей на территории проведения мероприятия должна рассчитываться из расчета 2,25 кв. м на зрителя.
«При этом полезная площадь для зрителей не включает зону пультовой, входную зону, зону туалетов, сцену и техническое пространство за сценой, рабочие и подсобные помещения», — уточняется в документе.
Также по возможности рекомендовано исключить мероприятия с хоровыми и массовыми сценами с одномоментным количеством участников более 70 человек.
«Выход, по мере возможности, работников различных коллективов на репетицию по очереди. Репетиционный процесс организуется таким образом, чтобы одновременно на площадке находилось минимальное количество людей», — указывается в распоряжении.
Предписано усилить все профилактические меры: установка санитайзеров, выдача масок и перчаток, соблюдение 1,5 м. социальной дистанции и специальная обработка помещений, предметов и музыкальных инструментов, реквизита. Также участники и сотрудники мероприятия и площадки обязаны иметь на руках результаты ПЦР-теста, сданного не позднее чем за трое суток до проведения мероприятия.