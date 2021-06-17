Москва, , 14:59 — REGNUM Оценки переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена оказались такими же разными, какими были прогнозы. Продолжалась встреча меньше, чем было запланировано, но судя по высказываниям президентов, весь круг вопросом им удалось обсудить, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый эксперт Дмитрий Чечулин.

«Сам факт обсуждения главами двух стран политических проблем и вопросов можно назвать главным итогом саммита. Никаких решений по вопросам изначально объявленной повестки принято не было. Но это было понятно и до саммита. Никто не имел завышенных ожиданий.

По вопросам кибербезопасности лидеры США и России обещали создать рабочие группы, по проблемам стратегической стабильности договорились начать консультации на межведомственном уровне.

Кроме этого Путин и Байден обсудили предпосылки того, как сдвинуть с места минский процесс. И вот так примерно и все остальные вопросы — «были обсуждены», «обменялись мнениями», «выразили беспокойство» и т. д.

Понятно, чтобы увидеть возможные реальные результаты сотрудничества потребуется время, но весьма характерно высказывание Джо Байдена — «Мы создали четкую базу для того, как мы собираемся работать с Россией, для отношений между Россией и США. Впереди много работы».

Единственный реальный результат, который будет воплощён, это возвращение послов и нормализация дипломатических отношений. А в отношении всего остального, по мнению Байдена, успех можно будет оценивать примерно через полгода, когда станет ясно насколько воплотились в жизнь достигнутые соглашения.

И что также важно делает результаты саммита всё-таки позитивными — это планы провести встречу по вопросам стратегической стабильности в ближайшие недели. То есть диалог между Россией и США будет продолжен», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоялись в Женеве 16 июня 2021 года.

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