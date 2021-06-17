Подгорица, , 16:32 — REGNUM За пребывание Черногории в НАТО выступает 67% черногорских граждан, в то время как 33% поддерживают выход страны из этого альянса, согласно последнему опросу, который был проведён НАТО среди случайно выбранных 1000 граждан Черногории в апреле и мае 2021 года накануне недавно состоявшегося саммита альянса. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG 17 июня.

Эти данные свидетельствуют о том, что поддержка НАТО в Черногории растет, особенно если учесть тот факт, что исследование НАТО 2020 года показало, что только 50% граждан голосуют за пребывание в альянсе.

В последнем отчете указано, что поддержка НАТО среди всех членов альянса стабильно высока. Несмотря на рост поддержки черногорского населения, Черногория в этом сегменте по-прежнему занимает довольно низкие позиции, оставаясь на предпоследнем месте, в то время как на последнем месте находится Словакия — только 61% граждан этой страны поддерживают членство в НАТО, что является самым низким показателем среди союзников.