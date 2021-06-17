Хельсинки, , 14:55 — REGNUM Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена способствовала усилению предсказуемости в отношениях двух стран, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

«Эта встреча способствовала (укреплению) стабильности и предсказуемости в отношениях США и России», — цитирует его РИА Новости.

То, что было решено продолжить обсуждение РФ и США стратегической стабильности и кибербезопасности, является положительным итогом для всех, добавил Хаависто.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 июня, в Женеве состоялся саммит лидеров Росси и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча, которая прошла на вилле Ла-Гранж, продолжалась более четырех часов.

По словам российского лидера, переговоры прошли в конструктивном ключе. Так, Путин и Байден договорились о возвращении послов США и России на места своей постоянной службы в Москву и Вашингтон соответственно.

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