Москва, , 14:57 — REGNUM Возобновление диалога России и США по Украине по примеру «Сурков — Волкер» не должно подменять или дополнять «нормандский формат». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 17 июня журналистам.

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До 2019 года диалог по Украине вели бывший помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. Воссоздание такого механизма затронули накануне на саммите в Женеве президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден.

По словам Пескова, на саммите подобную практику обмена информацией назвали скорее положительной и заявили о возможности восстановить её при готовности сторон. Однако это не будет подменой, дополнением или совершенствованием «нормандского формата».

«Нормандский формат» самодостаточный, работа в нем должна продолжаться, и краеугольным камнем «нормандского формата» являются минские договоренности», — подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Волкер покинул пост спецпредставителя по Украине, а в 2020 году Сурков был освобождён от должности помощника президента РФ. Курирование украинской темы перешло к заместителю руководителя администрации президента Дмитрию Козаку.

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