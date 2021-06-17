Москва, , 14:55 — REGNUM Саммит президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена показал, что Вашингтон «слил» Украину. Об этом 17 июня заявил политик и писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Эксперт отметил, что на переговорах лидеров двух стран тема Украины затрагивалась вскользь.

«Нужно повторить: «Минские соглашения» — это западня для Украины, из которой она никогда не выйдет. «Минские соглашения» — это разрушение нынешней политической власти в Киеве. Поэтому Байден тихо слил Украину», — сказал Прилепин.

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