Киев, , 14:51 — REGNUM В МИД Украины призывают экспортеров обращаться в ведомство в случае появления ограничений со стороны Белоруссии.

Об этом в ходе одного из мероприятий 17 июня заявил заместитель главы министерства Дмитрий Сеник.

Дипломат пообещал, что МИД и другие министерства «приложат максимум усилий», чтобы найти пострадавшим компаниям альтернативный рынок сбыта.

«Любая украинская компания, которая пострадает от ограничений со стороны Беларуси по экспорту продукции — сразу обращайтесь в МИД. Вместе с нашими коллегами из министерства экономики будем искать способы для того, чтобы найти такой компании альтернативный рынок сбыта», — сказал Сеник.

Правда о том, где именно будут искать «альтернативу», чиновник предпочел умолчать.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая Белоруссия ввела на ближайшие полгода режим индивидуального лицензирования на импорт ряда украинских товаров. В правительстве заявили, что экономические ограничения со стороны Белоруссии могут быть «болезненными», а новость об остановке поставок бензина А-95 вообще вызвала на Украине «лёгкую панику».