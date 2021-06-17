Ярославль, 17 июня, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Рок-фестиваль Dobrofest в Ярославской области перенесён. Об этом сообщает официальный сайт фестиваля.

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«Организаторы фестиваля Dobrofest и Правительство Ярославской области пришли к единому мнению — необходим перенос сроков проведения мероприятия. Ситуация по коронавирусной инфекции тревожная и пока непредсказуемая, мы не готовы рисковать здоровьем гостей и участников фестиваля», — говорится в сообщении сайта фестиваля.

Фестиваль должен был пройти с 1 по 4 июля, новые даты — 27−29 августа. Организаторы пишут, что делают всё для того, чтобы Dobrofest состоялся и призывают всех гостей пройти вакцинацию. Впрочем, об обязательности её для попадания на концерты пока речь не идёт.

Фестиваль проходит с 2010 года, исключение составил лишь 2020 год. Тогда концерты были отменены также из-за пандемии.