Вашингтон,
17 июня 2021, 14:41 — REGNUM Дональд
Трамп показал, что его вражда
и
к демократам, и
лично к
Джозефу
Байдену берёт в нём верх над здравым смыслом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 17 июня, комментируя высказывания экс-президента США.
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Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что для Москвы встреча президентов двух стран в Женеве «прошла хорошо», а вот США от нее «ничего не получили» и только «дали сцену России».
«Думаю, что это не самое удачное заявление Дональда Трампа. Сказав, что Вашингтон ничего не получил от состоявшейся в Женеве встречи президентов США и России, а вот для России «встреча прошла хорошо», Трамп показал, что его вражда к демократам, лично к Байдену берёт в нём верх над здравым смыслом. Во-вторых, он продемонстрировал, что для него внутриполитическая проекция действий США на международной арене важнее соображений собственно внешней политики.
Демократы, конечно, раздутой ими истерией вокруг российской темы сами дали карты в руки тем, кто хочет и будет теперь играть на их готовности вернуть разумность в подход к отношениям с Россией. Но вернёмся к Трампу. Что же он предлагает? Не давать «сцену» России? Показательно ущемлять её интересы? Во всеуслышание заявить, что Минские соглашения, одобренные в 2014 году Советом Безопасности ООН, не годятся и не должны выполняться? Полностью рассориться с Германией и другими ключевыми участниками «Северного потока — 2»?
США не могут «закрыть сцену» для России, это надо бы понимать! Встречаться и говорить президентам США и России необходимо, тем более, когда речь идёт о сохраняющейся угрозе ядерной войны и новых вызовах, связанных с уязвимостью современного мира в кибернетической сфере.
Не видеть пусть небольших, но положительных результатов встречи в Женеве — свидетельство не большого ума. Настаивать на том, что их для США нет, — это просто ребячество, недостойное того, кто хочет вновь стать президентом США«, — отметил Михаил Демурин.