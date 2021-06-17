Мадрид, , 14:55 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Испании Педро Санчес договорились повысить статус двусторонних отношений до стратегического партнёрства. Об этом сообщает Joint Press Corps со ссылкой на свои источники.

Данная договорённость была достигнута 16 июня в Мадриде.

В совместном заявлении, принятом по итогам переговоров, зафиксирована договорённость вернуть двустороннюю торговлю и инвестиции на уровень до пандемии коронавируса, сотрудничать в производстве вакцин и обеспечении равного доступа к ним.

Лидеры двух стран также подписали два соглашения и три меморандума о взаимопонимании.

Представители двух стран подтвердили приверженность денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове, а также договорились о достижении углеродной нейтральности к 2050 году и очистке мирового океана от пластика.

Ранее в этот же день Мун Чжэ Ин возложил венок к памятнику воинам, павшим за свободу Испании, а также принял участие в Корейско-испанском бизнес форуме.