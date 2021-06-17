Сеул, 17 июня, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В сети опубликованы фотографии KIA Sportage пятого поколения, сделанные на дорогах общего пользования в Южной Корее. Снимки размещены на портале Tracednews.

Tracednews KIA Sportage 2022

Автопроизводители произвели радикальное изменение экстерьера новинки. Модель получила новые светодиодные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями в виде бумерангов, новые противотуманные фонари в виде кристалла, большие воздухозаборники, крупную сетку радиаторной решётки и горизонтальные задние фонари.

Также новый KIA Sportage оснастили двумя новыми бамперами. Стоит отметить, что данная модель впервые в своей истории будет иметь версию, предназначенную специально для европейского автолюбителя.

Ранее на китайском рынке была представлена обновлённая версия кроссовера KIA KX5 (Sportage). Новинка получила новый дизайн и расширенный список опций. В качестве силового агрегата у модели двухлитровый атмосферный мотор максимальной мощностью 165 «лошадей».

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