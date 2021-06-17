Белград, , 14:42 — REGNUM Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович и министр обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес 17 июня возложили венки на военном кладбище Содружества и затем на могилу защитников Белграда в 1914—1918 гг. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Два чиновника, отдавая дань уважения сербским и британским солдатам, которые погибли, сражаясь бок о бок во время двух мировых войн, напомнили о союзничестве и прочных исторических связях Сербии и Соединенного Королевства.

Министры Стефанович и Уоллес будут присутствовать во второй половине дня на военных учениях «Платиновый волк 2021» на базе «Юг» в Буяновце. В данных учениях примут участие армия Сербии и представители вооруженных сил десяти стран-партнеров.