Рига, , 14:30 — REGNUM В посольстве РФ в Латвии подтвердили сообщения о том, что 9 июня в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин.

«Семнадцатого июня получили ноту МИД Латвии, в которой лишь подтверждается факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса», — сообщили в российском посольстве.

Отмечается, что уголовное дело находится в делопроизводстве Службы государственной безопасности Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание LETA отметило, что задержанного заподозрили в причастности к расследуемому в Латвии делу, по которому под арестом находится депутат Сейма Янис Адамсонс (оппозиционная партия «Согласие»).

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