Ярославль, 17 июня, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Ярославская система здравоохранения столкнулась с недостатком средств из-за пандемии коронавируса. Об этом на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы рассказала директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Диана Смыслова.

Wikimedia.ru Ярославская областная больница

«К сожалению, в настоящий момент мы фиксируем дефицит финансовых планов. Вот это ситуация объективная. С учётом того, сколько сейчас денег мы тратим на ковид без всякой федеральной помощи, то денег на оплату обычной помощи, которая в областной клинической больнице оказывается, у нас действительно по факту не хватит. Мы сейчас делаем технические передвижки финансов с 3−4 квартала на 2−3 квартал, чтобы принимать к оплате счета. Объёмов у больниц у практически всех достаточно. А вот денег на оплату этих объёмов у нас в фонде недостаточно, потому что ковид съел у нас только за первый квартал больше миллиарда рублей. И их нет. Поэтому мы, конечно, очень надеемся и ждём решения с федерального уровня. Все письма написаны и на губернатора, и на Татьяну Алексеевну Голикову. В общем, все регионы в один голос в этой ситуации находятся», — сказала Диана Смыслова.

В этой ситуации растут долги страховых компаний перед медицинскими учреждениями за оказанные услуги. За пять месяцев этого года они достигли 800 миллионов рублей. Регион ждёт помощи от федерального центра.

«Без федеральной помощи решить проблему невозможно. Это объективная ситуация с повышенной заболеваемостью, с пандемией, которая во всей стране. Средняя стоимость случая по ковиду — 115−130 тысяч рублей. А средняя стоимость, заложенная в территориальную программу — 36 тысяч рублей. То есть на каждом законченном случае мы перерасходуем порядка 70−80 тысяч рублей. И деньги физические уходят и мы остаёмся должны», — рассказала Диана Смыслова.

По словам руководителя фонда ОМС, нехватка денег никак не сказывается на оказании медицинской помощи. Людей лечат, как и раньше.

«У нас на самом деле, в принципе, ситуация в этом году финансовая намного лучше чем в прошлом по медицинским учреждениям. У нас кредиторская задолженность снизилась с 700 миллионов рублей в мае прошлого года до примерно 200 миллионов рублей на сегодняшний момент. Мы считаем, что такая кредиторка для нас приемлемая, управляемая. Её можно на этом уровне сохранять, не давая ей в дальнейшем расти. Остатки средств на счетах медицинских организаций достаточно высокие», — рассказала Диана Смыслова.

В последние недели в регионе фиксируется рост пациентов, госпитализированных с COVID-19 и его симптомами.