Москва, , 14:28 — REGNUM Саммит президентов РФ и США в Женеве принёс надежды в сердца многих людей в наших странах, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель правления правозащитного Фонда «Адвокат911», президент коллегии адвокатов, судья ФАТС, к. ю. н. Константин Мусман.

«Дальнейшая эскалация конфликта между двумя ядерными державами стала не просто не выгодной, а даже опасной. Продвигающееся утепление отношений России с Китаем, развитие отношений с Ираком и ряд иных факторов, как я понимаю, сподвигли Джо Байдена на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ужасная холодная война, развязанная президентом Бараком Обамой, увидит свой финал. И это огромная победа международной дипломатии, и г-на Байдена лично, поскольку очень сильны в США антироссийские настроения на сегодняшний день и противников потепления отношений с Россией в Америке предостаточно.

На международной арене Владимир Путин является мощным политическим тяжеловесом, имеет огромный авторитет в международном сообществе и неоценимые заслуги перед своей страной, хотя я далеко не во всем разделяю внутреннюю политику правящего режима.

В тоже время Джо Байден человек в политике новый и тем весомее его заслуга в осознании невозможности ведения диалога с Россией с позиции силы и языком санкций.

Следует признать, что на определенных этапах политических эволюций образ внешнего врага весьма выгоден правительствам обоих сверхдержав.

Его формирование способствует максимальной консолидации нации внутри отдельной страны, воспитанию молодежи в большем патриотическом духе и формированию образов «своих» героев из числа лиц, угодных национальным властям.

Но на сегодня баланс пошатнулся и дальнейшее продвижение вражды между народами стало опасным.

Сотни тысяч российских граждан из-за политических передряг между нашими странами оказались заложниками ситуации и элементарно не могли и по сей день не могут посетить своих родных и близких, проживающих в США. Ситуация с американской дипломатической миссией в Москве была доведена до абсурда.

К счастью президенты приняли решение о том, что послы возвращаются к своей работе, а раз так то и миссии со временем будут восстановлены и процесс выдачи виз войдёт в рабочее русло.

Хочется особо отметить, что разжигание холодной войны между нашими народами, по сути, является геноцидом без срока давности и не допустимо никогда в будущем, и ни при каких обстоятельствах.

Если когда-либо появится «новый Обама» в России или в США, для которого псевдопатриотизм превыше интересов поддержания мира на планете, то мировое сообщество должно реагировать на это соответствующим образом.

Подобные политические трюки должны приравниваться к военным преступлениям и рассматриваться Гаагским судом», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден 16 июня 2021 года в Женеве провели первую двустороннюю встречу.

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