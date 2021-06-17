Цхинвал, , 14:30 — REGNUM В Южной Осетии 17 июня был освобожден из заключения гражданин Грузии Лаша Хетерели. Об этом сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

По данным ведомства, Хетерели задержали на югоосетинской территории в июне в 2020 года. Цхинвальский суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы.

«Ранее данный нарушитель неоднократно задерживался за аналогичные правонарушения и подвергался административной и уголовной ответственности с последующим выдворением за пределы республики», — отметили в пресс-службе КГБ.

Сообщается, что нарушителя освободили в связи с завершением срока наказания и передали грузинской стороне.

Между тем, в Тбилиси заявили, что Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии и Миссия наблюдателей Евросоюза якобы повлияли на то, что Хетерели был освобождён.

«Служба госбезопасности постоянно поддерживала связь с Лашей Хетерели по «горячей линии». Миссия наблюдателей Европейского союза (МНЕС) принимала непосредственное участие в этом процессе», — заявили в СГБ Грузии.

Стоит отметить, что ранее полномочный представитель президента Южной Осетии Егор Кочиев сообщил о регулярных провокациях на грузинских силовиков на границе. Он рассказал, что сотрудники полиции намеренно углубляются на югоосетинскую сторону на 15 — 20 метров, провоцируя пограничников.

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