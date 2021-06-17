Белград, , 14:27 — REGNUM Саммит процесса сотрудничества в Юго-Восточной Европе, в котором приняли участие председатель правительства Сербии Анна Брнабич и министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 17 июня, начался с заседания министров стран в Анталии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Селакович подчеркнул, что мир и стабильность не имеют альтернативы и являются путеводной звездой на пути Западных Балкан к Европейскому союзу.

По его словам, ключевой задачей внешней политики и стратегической целью Сербии является достижение полноценного членства в Европейском союзе.

Он выразил надежду, что Европейский союз продолжит поддерживать процесс интеграции участников саммита в ЕС, который обеспечит прочную стабильность и процветание региону и поможет консолидации и развитию Европы в целом.