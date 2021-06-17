Киев, , 14:21 — REGNUM Народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев пояснил прессе свое заявление о необходимости «расстрела» парламентариев из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 июня.

По словам соратника Зеленского, он таким образом не призывал к физическому уничтожению членов фракции «ОПЗЖ», а лишь «предупредил» их.

«Политика данной партии может привести к тому, что народное терпение лопнет, и это закончится физическим насилием… Я готов давать показания, если будут открыты какие-то уголовные производства… знаю точно, что правда на моей стороне», — отметил Потураев.

Также депутат сказал, что извинился исключительно для того, чтобы снять напряжение в сессионном зале, но при этом не сожалеет о своих высказываниях.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в Раде из-за высказывания Потураева произошла потасовка между депутатами «Слуги народа» и ОПЗЖ.