Ашхабад, , 14:12 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил Организации исламского сотрудничества (ОИС) выработать единые правила водной, энергетической и продовольственной безопасности, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Глава республики выступил на втором саммите ОИС, который прошел 16 июня в режиме видеоконференции. Бердымухамедов считает, что отсутствие концептуального документа не позволяет обеспечить равный доступ к водным ресурсам, стратегическому производству и товарам.

Президент Туркмении также выступил за развитие водородной энергетики. Ранее республика выступала с предложением создания плана развития водородной энергетики под эгидой ООН.

Бердымухамедов также высказался за совместные меры по обеспечению информационной безопасности.