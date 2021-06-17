Москва, , 14:16 — REGNUM Как политик президент США Джо Байден уступает российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом 17 июня сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По мнению участника ток-шоу, перед саммитом российского и американского лидеров в Женеве СМИ и истеблишмент в США ждали, что Байден «закрутит гайки» в отношении России. Однако их ожидания не оправдались.

«У него не то, что гаечного ключа не было, чтобы закручивать гайки, у него — шпаргалки. Почему Путин с удовольствием общается с прессой — он держит удар. А Байден не держит удар. Байден слаб. При том что это американский президент, а это великая держава, но как политик Байден уступает Путину», — сказал Коротченко.

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