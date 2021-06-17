Москва, , 14:07 — REGNUM После российско-американского саммита, который прошел 16 июня в Женеве, президент России Владимир Путин все еще готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако конкретных шагов по подготовке такой встречи пока не было предпринято. Об этом 17 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не поменялось», — сказал он в ответ на вопрос о том, не появилось ли у Путина желание встретиться с Зеленским по итогам прошедшей встречи российского лидера с президентом США Джо Байденом.

При этом Песков утончил, что на данный момент не было предпринято никаких шагов для организации такой встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве не обсуждали вопрос Украины углубленно.