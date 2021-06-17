* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, , 14:04 — REGNUM В администрации президента РФ не стали рассказывать, откуда у главы государства появилась информация о распространении Фондом борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) в сети интернет рецептов «коктейля Молотова».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Путина, заверил, что президент обладает верной информацией об этой организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня Мосгорсуд признал ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) экстремистской организацией.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим американским коллегой Джозефом Байденом в Женеве президент России Владимир Путин заявил, что ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) «публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних, это запрещено российским законом».

Читайте также: Коктейли Молотова и призывы к беспорядкам — Путин о деятельности ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО-иноагент)

Кроме того, по словам главы государства, члены организации «публично давали инструкции о том, как готовить «коктейли Молотова», чтобы использовать их против правоохранительных органов».