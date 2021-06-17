Липецк, , 14:03 — REGNUM Олег Королёв досрочно сложит полномочия члена Совета Федерации, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СовФеде.

Поводом для отставки стало состояние здоровья Королёва, который сейчас находится в больнице.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Олег Королёв оказался в центре крупного скандала, когда его автомобиль засняли в центре Липецка нарушающим ПДД. Сам сенатор позже заявил, что ему стало плохо за рулём, однако свидетели его поездки и пользователи сетей уверены, что Королёв был нетрезв.

Губернатор Игорь Артамонов заявил, что направил в Совет Федерации обращение, чтобы там после прокурорских проверок вынесли решение о привлечении сенатора к ответственности. Также на время разбирательства приостановлено членство Королёва в партии «Единая Россия».

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