Сеул, , 13:58 — REGNUM Посол Чили в Южной Корее Глория Сид наградила южнокорейского подполковника Лим Хо орденом Морских заслуг. Об этом 17 июня сообщает The Korea Herald со ссылкой на представителей посольства.

По их словам, это третий случай, когда военный атташе Южной Кореи удостоен данной награды.

Как отметила посол Чили, подполковник Лим Хо, занимавший должность военно-морского атташе в Чили с 2016 по 2019 год, способствовал укреплению дружбы и сотрудничества в сфере обороны между Южной Кореей и Чили.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе приветственной встречи лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин вручил королю Филиппу VI и его супруге высшую государственную награду орден «Мугунхва».

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