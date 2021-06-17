Асмэра, , 14:02 — REGNUM Эритрея никогда не провоцировала голод в районе Тыграй на севере Эфиопии. С таким заявлением выступила в Нью-Йорке эритрейская миссия ООН, сообщает ИА Красная Весна.

«Эритрея никогда не препятствовала гуманитарному доступу в регион Тыграй», — подчёркивается в заявлении.

В миссии заявили, что голод никогда не применялся Эритреей в качестве оружия войны, в том числе — в период войны 1998−2000 годов с Эфиопией. Подобные обвинения имеют политическую подоплёку.

Ранее координатор программ чрезвычайной помощи ООН Марк Лоукок предположил, что эритрейские солдаты используют голод как оружие войны. Якобы эритрейские силы мешают поставкам гуманитарной помощи и семян в эфиопский регион Тыграй.

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