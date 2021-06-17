Москва, , 13:55 — REGNUM Соединенные Штаты передали России список объектов инфраструктуры, ограждаемых от кибератак, однако встречных списков Москва не передавала. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, такая бумага была передана, там перечислены области чувствительной инфраструктуры. Каких-то встречных списков мы не передавали», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что будет запущен механизм консультаций по кибербезопасности, в рамках которого уже «все вопросы будут предметно обсуждаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал журналистам, что США обнародовали список из 16 «неприемлемых» секторов для кибератак со стороны и Москвы и Вашингтона.

Он уточнил, что это химический сектор, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, военно-промышленный комплекс, экстренные службы, энергетический сектор, сектор финуслуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство.