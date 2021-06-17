Пекин, , 13:55 — REGNUM Власти Китая направили миллионы доз вакцины против коронавируса в целый ряд развивающихся стран Азии с начала 2021 года, сообщает The Hill.

В минувшие выходные миллионы доз из Китая поступили в столицы стран Юго-Восточной и Южной Азии, включая Камбоджи. За последние несколько недель Китай отправил дозы вакцины в Манилу, Бангкок, Катманду и Джакарту.

Китай разработал две вакцины, Sinovac и Sinopharm, которые страна недавно одобрила для детей в возрасте от трех лет.

Как отмечают западные СМИ, Китай использует поставки вакцин для установления связей со странами и выступает с нападками против государств Запада, заявляя, что они не хотят делиться своими препаратами.