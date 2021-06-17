Манила, , 13:52 — REGNUM Президент Филиппин Родриго Дутерте намерен стать вице-президентом страны на выборах в следующем году или после того, как уйдет в отставку, сообщает Sindonews.

По его словам, быть вице-президентом — хорошая идея, потому что у него есть незавершенные дела, в том числе связанные с борьбой с наркотиками.

Родриго Дутерте завершит свой президентский срок в июне 2022 года. Однако его партия настаивает на том, чтобы Родриго Дутерте снова баллотировался на пост вице-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Филиппин не будет сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) в расследовании деятельности его администрации по борьбе с наркотиками.

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