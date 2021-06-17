Москва, , 14:01 — REGNUM Во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая состоялась накануне в Женеве, ими не обсуждалась ситуация в Венесуэле, а также нефтяные котировки и сделка в рамках ОПЕК+. Об этом 17 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Нет, не было», — сказал он в ответ на вопрос, обсуждали ли президенты России и США тему Венесуэлы.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что также ими не обсуждалась тема цен на нефть.

«Нет, сейчас эта тема не затрагивалась», — отметил Песков в ответ на просьбу прокомментировать, насколько в данный момент актуален вопрос о регулировании квот добычи в рамках ОПЕК+ и цен на нефть, регулярно поднимавшийся администрацией экс-президента США Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что после российско-американского саммита, который прошел накануне в Женеве, президент России Владимир Путин все еще готов встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако конкретных шагов по подготовке такой встречи пока не было предпринято.