Грозный, , 13:44 — REGNUM В Чечне в 2021 году состоятся выборы главы республики. Они назначены на 19 сентября. Напомним, в этот день в России пройдет единый день голосования. Решение о выборе этого дня для выборов главы Чечни принял 16 июня парламент региона в ходе внеочередного заседания.

«Согласно принятому депутатским корпусом решению, региональные выборы состоятся в единый день голосования — 19 сентября 2021 года», — заявил председатель парламента республики Магомед Даудов.

Помимо выборов нового руководителя республики, в этот день состоятся выборы депутатов парламента пятого созыва, а также муниципальные выборы в двух городах и 14 районах.

Напомним, в 2021 году заканчивается третий срок на посту главы Чечни у Рамзана Кадырова. Участвовать ли ему в выборах на новый срок или нет, он еще не решил. Как сообщил руководитель региона, он примет это решение после того, как проанализирует общественное мнение.

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