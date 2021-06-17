Москва, , 13:43 — REGNUM Многие приоритеты политики президента США Джо Байдена подразумевают кооперацию с Россией: это борьба с изменением климата, кибербезопасность, контроль над вооружениями, стабилизация на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Недаром и бывший президент СССР Михаил Горбачев советовал новому президенту США первым делом встретиться с Владимиром Путиным. Совет из личного опыта: ведь сам Горбачев как раз встречался с президентом США Рональдом Рейганом в той же Женеве в 1985 году.

Тогда мир жил в условиях холодной войны и в страхе ожидания ядерного конфликта. Сейчас точно никому не нужна новая холодная война, как заметил и Джо Байден в пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

Да, разговор президентов России и США давно назрел. Интенсивный обмен обвинениями и «симметричными ответами» привел к тому, что отношения между двумя крупнейшими ядерными державами находятся на самой низкой точке за постсоветский период.

Никто не хочется уступать, а политическое напряжение по линии «Россия — Запад» неуклонно повышает риски гибридной войны. Международные конфликты никак не помогают и победе над коронавирусом.

И хоть саммит в Женеве не привел к громким заявлениям и договорам, но сам разговор позволил сторонам хоть немного понять друг друга. Как отметил Джо Байден: «Важно, что мы встретились лицом к лицу».

Хочется верить, что это первый шаг к дальнейшей кооперации и добрососедству. Ведь соседей (как известно, у России и США есть общая морская граница) не выбирают», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Женеве 16 июня 2021 года состоялись первая встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

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