Тюмень, , 13:43 — REGNUM Депутаты Тюменской городской думы из фракции ЛДПР приглашают президента Украины Владимира Зеленского в Тюмень на открытие украинской школы. Однако главе «незалежной» сперва придётся отменить ликвидацию русскоязычных школ на Украине и возобновить процесс преподавания в стране русского языка, говорится в обращении региональных парламентариев.

«Уважаемый Владимир Александрович. Уверены, Ваша инициатива может быть реализована в Тюмени. Фракция ЛДПР в Тюменской городской думе готова оказать полное содействие в открытии украинской школы на территории областного центра. Однако, тот факт, что Вами в марте 2020 года подписан закон «О полном общем среднем образовании», который с сентября 2020 года ликвидирует в Украине все русскоязычные школы, у нас, депутатов, вызывает недоумение. Считаем, что в вопросе присутствия русских и украинских школ в наших странах необходим паритет», — пишут «соколы Жириновского».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 июня в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press пояснил ситуацию с закрытием русскоязычных школ в стране: частные русские школы можно открывать — пожалуйста.

«Хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется «уважение», — заявил Зеленский.

Тюменцы в социальных сетях обсудили инициативу Зеленского относительно украинской школы в Тюмени. Они, во-первых, сообщили, что при клубе украинского языка и культуры уже есть школа по изучению «мовы». Во-вторых, украинцев по всей Тюменской области не так много — около 17 тысяч, согласно переписи населения 2010 года. В-третьих, «инициатива должна исходить не от Зеленского, а от украинцев, проживающих на определенной территории и имеющих потребности в школе».

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