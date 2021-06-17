Аддис-Абеба, , 13:46 — REGNUM Эфиопия отвергла резолюцию Лиги арабских государств (ЛАГ) с призывом к Совету безопасности ООН вмешаться в дискуссию о строительстве плотины «Возрождение». Об этом сообщает 17 июня ИА Красная Весна.

Затяжной спор по поводу «Великой плотины возрождения Эфиопии» (GERD) на Голубом Ниле Эфиопия ведёт с Египтом и Суданом. В заявлении эфиопского МИД говорится, что Аддис-Абеба реализует законное право на использование собственных водных ресурсов, при этом следуя международному праву и принципу непричинения значительного вреда.

Власти страны подчеркнули, что GERD — африканская, а не арабская проблема, которую нужно решать переговорами и компромиссом.

Напомним, плотину GERD Эфиопия строит с 2011 года, Египет и Судан выдвигают претензии из-за влияния строительства на уровень воды в Ниле.