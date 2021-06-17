Москва, , 13:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что встреча состоится сегодня, 17 июня, по видеосвязи.

«Сегодня президент в удаленном формате, в режиме видеоконференции пообщается с Дегтяревым, временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края», — сказал официальный представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая рабочая встреча президента России Владимира Путина с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым состоялась 16 февраля 2021 года. Российский лидер и глава региона обсудили вопросы социально-экономического развития края, экологии, а также меры по решению проблемы обманутых дольщиков.