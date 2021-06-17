Киев, 17 июня 2021, 13:40 — REGNUM Высказывания депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Никиты Потураева касательно «расстрела» членов фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) не были случайностью. Об этом написал депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин 17 июня в своём телеграм-канале.
Парламентарий также напомнил об участии президентского полка в похоронах участника дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ореста Васкула.
Напомним, ранее стало известно о том, что, несмотря на давление со стороны украинских политических и дипломатических кругов, в сенате Франции рассмотрят проблему возрождения неонацизма на Украине.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Никита Потураев заявил, что ситуация в стране улучшится после «расстрела» членов фракции ОПЗЖ. Позже он извинился за свои слова.
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