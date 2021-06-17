Москва, , 14:37 — REGNUM Последнее слово после саммита в Женеве осталось за Джозефом Байденом, но именно Владимир Путин вышел непосредственным победителем прошедшей 16 июня встречи. Однако, возможно, в конечном итоге американский президент и мир в целом могут оказаться в выигрыше. Об этом в своей авторской статье написал журналист шведской газеты Aftonbladet Вольфганг Ханссон.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На фотографиях с саммита в прекрасном замке XVIII века в Женеве можно увидеть Джозефа Байден с натянутой улыбкой и Владимира Путин с незаинтересованными глазами и широко расставленными ногами.

Во время саммита они ни обедали, ни ужинали. Они даже не провели совместную пресс-конференцию. Встреча закончилась преждевременно, всего через два с половиной часа, что многие сразу же истолковали как их столкновение друг с другом.

Поэтому стало неожиданностью, когда и Путин, и Байден по отдельности заверили, что тон встречи был позитивным и невраждебным, несмотря на то, что существуют разногласия по очень многим вопросам.

Встретиться предложил Джо Байден. Поэтому Путин согласился провести свою пресс-конференцию первым, так, чтобы Байден мог нести ответственность за окончательную интерпретацию саммита.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена на саммите в Женеве. 16 июня 2021

Для президента России сам факт того, что Джо Байден был готов встретиться с ним на глазах всего мира, был большим успехом. Это дало Путину шанс в редкий момент оказаться в центре международного внимания в качестве мирового игрока, равного американскому президенту.

Успех, которым Путин может воспользоваться в России в преддверии парламентских выборов этой осенью.

Многие критиковали Байдена за то, что он вообще встречался с президентом России.

Байден хотел встретиться с Путиным, чтобы серьезно поговорить с ним по ряду вопросов. Показать, что Соединенные Штаты не приемлют новую российскую гибридную войну, которая включает хакерские атаки на инфраструктуру Соединенных Штатов и попытки повлиять на исход президентских выборов в США.

Он также хотел лично сказать Путину, что Соединенные Штаты полностью поддерживают право Украины на самоопределение как суверенного государства и что Байден всегда будет протестовать, когда Россия нарушает права человека, как в случае с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Байден утверждает, что все это ему удалось.

Но ни разу Путин не извинился и не пообещал улучшить ситуацию.

Во время своей почти часовой пресс-конференции после встречи Путин отверг все обвинения в кибератаках или вмешательстве в выборы. Вместо этого он утверждал, что Россия подвергалась многочисленным хакерским атакам США, но что Соединенные Штаты даже не прореагировали на обвинения России.

Путин вел себя как обычно, когда журналисты задавали ему жесткие вопросы о нарушениях прав человека. Вместо ответов он обращался к примеру Соединенных Штатов с вопросом, насколько они, как страна, демократичны, когда люди не могут выйти на улицы, не рискуя быть застреленными. Когда демонстрации заканчиваются беспорядками и полиция убивает протестующих.

Полиция и протестующие в США (сс) Mike Shaheen

«Мы не хотим такого развития событий в России», — сказал Путин, добавив, что именно поэтому он положил конец «террористическим организациям», таким как движение Навального, которое, как он косвенно утверждал, поддерживалось Соединенными Штатами.

Более того, Путин отказался даже назвать имя заключенного в тюрьму лидера оппозиции Навального. Вместо этого он назвал его «человеком, о котором идет речь».

Что касается Украины, то Путин был беспощаден. На вопрос о готовности Украины вступить в НАТО он ответил, что «обсуждать нечего».

Путин дал понять, что это он устанавливает правила у себя дома. Он рассматривает такие страны, как Белоруссия, Грузия и Украина, как часть сферы интересов России и никогда не может согласиться с тем, что они становятся частью западного военного альянса НАТО.

Так что если бы Байден надеялся, что ему удастся убедить Путина, то он серьезно ошибся.

С другой стороны, он, возможно, посеял в Путине толику сомнения, согласно которой было бы не так разумно иметь враждебные отношения с Соединенными Штатами. В этом случае есть шанс, что отношения могут перейти от состояния замороженных до слегка разморозившихся.

Байден заявил, что дал понять Путину, что, если кибератаки со стороны российских организаций продолжатся, последствия не заставят себя ждать.

«Я сказал ему, что у США есть значительные киберресурсы, и мы ответим».

Байден в них угрозы не увидел, но, несомненно, они таковой являются.

Обе страны договорились сформировать группу экспертов, которая составит список объектов инфраструктуры, которые нельзя атаковать в мирное время с помощью кибероружия.

Кибервойска НАТО Media.defense.gov

Они также начнут стратегический диалог, который, среди прочего, будет касаться того, как можно снизить количество ядерного оружия в будущем.

Пока что неизвестно, что конкретно будет реализовано. Будет интересно посмотреть, что сделают Соединенные Штаты, если Путин будет вести себя по-прежнему.

Байден сказал, что не верит, что Путин заинтересован в новой холодной войне с США.

Санкции Запада сильно ударили по российской экономике, которая сильно зависит от экспорта нефти и газа. Если Путин хочет остаться у власти, он должен возродить экономику России, что будет сложно, если Соединенные Штаты серьезно отнесутся к угрозе новых и более жестких санкций.

Байден также не хочет новой холодной войны с Россией. Для него Россия — это просто помеха.

Китай — большой враг, на котором он хочет сосредоточиться», — написал журналист.