Шарья, Костромская область, 17 июня, 2021, 13:32 — ИА Регнум. С бывшей сотрудницы инспекции Федеральной налоговой службы в Шарье пытаются взыскать деньги за использование рабочего транспорта в личных целях. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

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По информации надзорного органа, на протяжении 2018 года госслужащая использовала автомобили для поездок домой. Общая сумма средств, потраченных на организацию перевозок, составила более 80 тысяч рублей.

Дело о возмещении ущерба будет рассматривать Шарьинский районный суд Костромской области. Известно, что служащая написала заявление об увольнении по собственному желанию.