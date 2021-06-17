Рим, , 13:25 — REGNUM Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве не принёс больших прорывов, но этого и не должно было произойти. Об этом заявил член палаты депутатов итальянского парламента Пино Кабрас.

Следите за развитием событий в трансляции: «Саммит Путин — Байден в Женеве: все новости»

«На таких саммитах обычно не происходит крупных прорывов, я думаю, что это стало положительным опытом», — сказал в беседе с РИА Новости депутат группы «Альтернатива есть».

По его словам, «стороны проявили себя уважительно друг к другу и обсудили такие важные досье, как ядерное оружие, сойдясь во мнении о необходимости избежать противостояния, которые может увеличить взаимные риски».

Парламентарий также указал на повестку встречи, которая оказалась подробной.

«Все положительные результаты на международном уровне в плане мирного сосуществования рождались от улучшения дипломатических отношений, так же было после Кубинского кризиса 1962 года, — подчеркнул заместитель председателя комиссии по иностранным делам. — Тогда все поняли, что необходимо иметь прямую линию, чтобы разрешать вопросы дипломатически».

При этом он подчеркнул, что ряд аспектов отношений остаются замороженными, потому что никто не хочет прибегать к принуждению.

Читайте также: В отличие от Байдена у Путина есть стержень, уверены во Франции

Как сообщало ИА REGNUM, саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена состоялся в Женеве 16 июня. Главы государств общались более трёх с половиной часов. Саммит стал первым мероприятием с участием первых лиц государств после вступления Байдена в должность главы Белого дома.

На встрече были подняты такие темы как стратегическая стабильность, контроль над целым рядом вооружений и безопасность, права человека, территориальная целостность Украины, кибербезопасность, гуманитарная ситуацию в Сирии, создание Ираном ядерного оружия, статус Арктики как мирного региона.