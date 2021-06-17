17 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Андрей Сафонов, , 14:42 — REGNUM Никаких предложений о возможном обмене осуждённого блогера Алексея Навального от Вашингтона не поступало. Об этом 17 июня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности обмена учредителя ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Соединёнными Штатами, сообщает ИА REGNUM. Более того, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Дмитрий Песков заявил, что вопрос о таковом на двустороннем саммите в Женеве даже не поднимался.

Единство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При том что в преддверии саммита эта тема была в числе главных на страницах отечественных изданий «либерального» толка. Так, телеканал «Дождь», исключенный на днях из президентского пула журналистов за призывы к незаконным акциям де факто, опубликовал материал с кричащим заголовком «Путин не стал гарантировать, что Навальный выйдет живым из колонии».

Повышенный интерес профильных структур США и их агентов в России к данному персонажу не может не вызывать удивления. Тем более что, согласно опросу «Левада-центра» (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ), случись выборы президента РФ в ближайшие выходные, за Алексея Навального, как и за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, проголосовало бы всего 2%, что в сумме составляет 4% — как у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. А победил бы действующий руководитель страны Владимир Путин (40% из числа всех опрошенных).

При этом в Москве (при гораздо более низкой репрезентативности) за Владимира Путина проголосовали бы только 33% опрошенных, а Алексей Навальный набрал бы аж целых 5% голосов. Третье место в Москве занял бы Жириновский (3%).

Всероссийский опрос проведен 22–28 апреля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1614 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ Levada.ru

Чтобы в дальнейших рассуждениях перестать ходить вокруг да около, рассмотрим прошлогоднюю октябрьскую публикацию про то, как бывший руководитель ЦРУ США Джон Бреннан на своей странице в Twitter заявил, что скоро американцы будут на полпути к миру, в котором Джо Байден станет президентом Соединенных Штатов, а Алексей Навальный — России. Одно из упомянутых лиц президентом уже стало.

Сообщение Джона Бреннана занятным образом перекликается с результатами наблюдения за продукцией проекта, в качестве кураторов и спонсоров которого (не вполне надёжные в своей предвзятости) авторы ряда СМИ указывают то же ЦРУ и/или разведывательное подразделение Госдепартамента США. Речь, как можно догадаться, пойдёт о «Википедии, свободной энциклопедии, которую может редактировать каждый» ©.

Которая на запрос в поисковой строке «Яндекса», состоящий из ФИО первого президента Российской Федерации, в разделе «Смотрите также» выдаёт следующий занятный результат:

ЕЛЬЦИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Среди прочих (по всей видимости — равных или сопоставимых по масштабу личностей) на втором месте (между М. С. Горбачёвым и Л. И. Брежневым) почему-то присутствует и Алексей Навальный. Среди прочих сопоставимых либо связанных с ним лиц — И. В. Сталин, В. И. Ленин, Н. С. Хрущёв, Николай II и прочие бесспорные тяжеловесы отечественной истории.

В целях перепроверки правильности восприятия выдаваемой «Свободной энциклопедией» данных в поисковой строке «Яндекса» были заданы ФИО последнего президента СССР. Алексей Навальный чудесным образом оказался в сопоставимых по масштабу величия с основным действующим лицом — Горбачёвым М. С., но занял, правда, только третье место с начала списка.

Ответ по аналогичному запросу в отношении нынешнего лидера России также содержит упоминание Навального, но на том же условном втором с конца месте.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

Приведенная выше информация, конечно же, не является методологически безупречной, но пищу для размышления дать не только может, но и должна. В первую очередь — о роли и масштабах воздействия инородных зарубежных структур со всеми признаками даже не «иностранного агента», а целого иностранного оперативника (без кавычек) в формировании восприятия нами окружающей нас действительности. И формирования таким образом нашего будущего — по лекалам «белого человека», радеющего о благе туземного населения подконтрольной колонии.