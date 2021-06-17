Киев, , 13:22 — REGNUM Украине нужно выполнить ряд условий для получения очередного кредита от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью телеканалу «24».

По его словам, в МВФ заинтересованы в возобновлении работы Национального антикоррупционного бюро и Высшего совета правосудия, а также введении в силу закона о наказании чиновников за недостоверное декларирование.

«В то же время по НАБУ (Национальному антикоррупционному бюро Украины — ИА REGNUM) — сложнее. Сейчас продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору председателя НАБУ. Это всё, что я могу сказать», — добавил Марченко.

Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект о недостоверном декларировании, отметив, что данный вопрос может решиться в скором времени.

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Министр сообщил, что Украина, не получая кредиты от МВФ, закрывает свои финансовые потребности, «заимствуя на внутреннем и внешнем рынках, перевыполняя доходы бюджета».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский пообещал, что Украина выполнит всё, что от неё требует МВФ, чтобы осенью 2021 года получить очередной кредит.

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