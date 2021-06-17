Берн, , 17:35 — REGNUM Более 60% участников общенационального референдума в Швейцарии отвергли инициативы, направленные на запрет использования синтетических пестицидов в стране

Об итогах референдума сообщает сайте SWI (swissinfo.ch) — международного подразделения Швейцарской радиовещательной корпорации (SBC), предоставляющее независимые отчеты по стране.

После нескольких месяцев бурной информационной компании против применения пестицидов в воскресенье, 13 июня 2021 года, идея сделать Швейцарию лидером органического земледелия и первой европейской страной, полностью запретившей использование химических средств защиты растений и антибиотиков в животноводске, провалилась.

На голосование были вынесены два вопроса:

1) инициатива по борьбе с пестицидами предлагала полный запрет на их использование в сельскохозяйственных, частных и коммерческих целях, который должен быть введен в течение десяти лет. Также предполагалось ограничить импорт продукции, произведенной с использованием химикатов;

2) инициатива по питьевой воде была направлена на ограничение выплат государственных субсидий (в размере около 3 млрд швейцарских франков в год) фермерам, которые используют пестициды и профилактические антибиотики. В рамках этой инициативы должен быть сокращён импорт кормов для животных.

Результаты референдума показали, что две инициативы были отвергнуты практически одинаковым количеством избирателей, 60,6% и 60,7%, соответственно.

Министр экономики Ги Пармелин заявил, что после очень эмоциональной кампании участники референдума выбрали рациональный и прагматичный вариант будущего сельского хозяйства и продовольственной безопасности Швейцарии.

По словам Пармелина, вместо революционной антипестицидной инициативы, граждане поддержали предложенный правительством и парламентом эволюционный сценарий достижения устойчивости сельскохозяйственного сектора.

Эволюционный подход, по утверждению Пармелина, предполагает снижение на 50% рисков, связанных с синтетическими пестицидами, к 2027 году.

Урс Шнайдер, заместитель директора Швейцарской федерации фермеров, также заявил, что объективные аргументы восторжествовали над эмоциональными, и в результате фермеры получили огромное облегчение.

Федерация фермеров вместе с правительством заявили, что предложение по запрету использования синтетических пестицидов или сокращению государственных субсидий фермерам, которые пестицидами пользуются, было радикальным решением, которое неизбежно приведёт к падению урожайности и повышению цен на продукты питания.

Со своей стороны, участники кампании по борьбе с пестицидами попытались заявить о моральной победе, сказав, что, по крайней мере, вопрос о пестицидах стал темой обсуждения, которая никуда теперь не денется.

Доминик Вазер из комитета по борьбе с пестицидами уверен, что результат был обусловлен кампанией, которая намеренно провоцировала опасения среди фермеров. Учитывая, что около 15% швейцарских фермеров уже работают без пестицидов, Вазер считает, что панические настроения общества неоправданы.

Франциска Херрен из комитета по питьевой воде подозревает, что силы гражданского общества не смогли противостоять объединенным силам заинтересованной в продвижении пестицидов группы, в которую входили правительство, парламент, большинство сельскохозяйственных организаций и производители пестицидов.

Оба предложения получили поддержку левых партий, экологических групп и фермеров, занимающихся органическим земледелием.

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