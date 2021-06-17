Сеул, , 13:18 — REGNUM Представители Южной Кореи, США и Японии проведут трёхстороннюю встречу, в ходе которой обсудят ядерную проблему КНДР. Об этом 17 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 21 июня спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док проведёт двусторонние переговоры с представителем США по КНДР Сон Кимом, который посетит Сеул с 19 по 23 июня.

В этот же день состоится трёхсторонняя встреча между Но Гю Доком, Сон Кимом и директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. В ходе встречи представители трёх стран обсудят способы достижения денуклеаризации Корейского полуострова в свете договорённостей между лидерами Южной Кореи и США, достигнутых в ходе двустороннего саммита в Вашингтоне.

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