Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Сын президента США Джо Байдена Хантер испытывает неприязнь к выходцам из Азии, на это указывает его переписка с племянницей Каролиной, сообщает New York Post.

Как следует из переписки, ставшей достоянием общественности благодаря обнаруженному в сервисе ноутбуку Хантера Байдена, 26 января 2019 года между ним и его племянницей состоялась беседа, в ходе которой дочь брата Хантера Джеймса предложила свести своего дядю с кем-нибудь из своих знакомых.

«Тебе иностранку или соотечественницу?» — спросила она. — Я не могу свести тебя, черт возьми с азиаткой, прости. Я этим не занимаюсь».

«Мне одомашненную иностранку», — написал сын бывшего вице-президента США. — Никакой желтизны».

Это не первый случай проявления расизма Байдена. Так, ранее из материалов с ноутбука стало известно, что Хантер Байден назвал своего адвоката Джорджа Мезиреса оскорбительным для афроамериканцев словом на «н».

Сообщения Хантера, в котором к людям азиатского происхождения применяется стереотипная характеристика «желтых», публикуются на фоне резкого увеличения числа физических нападений на американцев азиатского происхождения. На прошлой неделе на Манхэттене было зарегистрировано еще два нападения, которые расследуются как предполагаемые преступления на почве ненависти. Более того, в мае Джо Байден подписал закон, направленный на ускорение расследования преступлений на почве ненависти, связанных с коронавирусом.