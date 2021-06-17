Стокгольм, , 13:37 — REGNUM 17 июня министр юстиции Швеции Морган Йоханнсон в интервью TT заявил, что правительство пойдет на уступки «Левым» и включит заинтересованные стороны на рынке жилья в процесс переговоров по установлению рыночного механизма установления арендной платы. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Однако вскоре после этого лидер «Левых» Нуши Дадгостар созвала пресс-конференцию, на которой она объявила, что ее партия не удовлетворена и намерена добиваться инициации процесса вынесения вотума недоверия правительству.

«Теперь мы будем добиваться голосования по вынесению вотума недоверия в Риксдаге, чтобы проверить, обладает ли премьер-министр доверием», — заявила Дадгостар.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы Умеренные и Христианские демократы объявили о своем недоверии премьер-министру», — добавила парламентарий.