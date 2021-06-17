Ташкент, 17 июня 2021, 13:10 — REGNUM Двустороннее сотрудничество обсудили министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Каимлова и посол США в республике Дэниел Розенблюм, 17 июня сообщили в пресс-службе узбекистанского МИД.
Собеседники обсудили график и организацию предстоящих совместных мероприятий. Стороны также обменялись мнениями по актуальным темам международной и региональной политики.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня специальный представитель президента США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что представители США обсуждают возможность открытия военной базы в странах Туркестана. Этот вопрос важен в рамках вывода войск НАТО из Афганистана, отметил Халилзад.
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