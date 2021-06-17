Амстердам, , 13:09 — REGNUM Прокуратура Нидерландов учтет заключение российского концерна «Алмаз-Антея» по фотографиям обломков, найденных на месте крушения MH17. Об этом 17 июня сообщила на слушаниях прокурор Манон Риддербекс.

По её словам, все обломки, найденные на месте крушения, прошли судебно-медицинскую экспертизу.

«Алмаз-Антей» оценил фотографии обломков, найденных на месте трагедии. Их заключения по фото и отчеты были приобщены к делу», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 17 июня, в юридическом комплексе Схипхол (г. Амстердам) возобновились слушания по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.

На этих слушаниях в течение ближайших двух дней слово будет предоставлено прокуратуре, собирающейся провести в суде документы и материалы, на которые, по ее мнению, необходимо обратить внимание.

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