Стокгольм, , 13:42 — REGNUM «Шведские демократы» ожидают информации от лидера «Левых» Нуши Дадгостара, прежде чем принять решение о том, инициировать ли процедуру вынесения вотума недоверия действующему правительству Швеции или нет. Об этом 17 июня в интервью газете Dagens Nyheter заявил лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон.

«Это альтернатива, которую мы рассматриваем», — заявил Окессон.

15 июня лидер «Левых» Нуши Дадгостар предъявила правительству и премьер-министру Стефану Лёвену 48-часовой ультиматум по вопросу установления рыночного механизма арендной платы в новостройках. Срок истекал 17 июня в 10:00 часов. В 11:00 часов того же дня она созвала пресс-конференцию.

Лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон заявил в интервью DN, что его партия ждет сообщения от «Левых» в 11:00 часов.

«Все зависит от того, как мы расценим послание «Левых». Мы не заинтересованы в каких-либо конкретных действиях, если они также в них не заинтересованы», — заявил Окессон.

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