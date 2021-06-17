Киев, , 12:59 — REGNUM Офис президента Украины удовлетворён результатами встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. Об этом заявил советник руководителя офиса Михаил Подоляк, сообщило 17 июня информационное агентство «Украинские новости».

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По его словам, с американской стороны прозвучали слова поддержки украинского суверенитета и территориальной целостности, а также о Минских соглашениях как основе урегулирования конфликта в Донбассе, что «точно соответствует нашим интересам».

«Мы считаем, что «Минск», безусловно, остаётся в основе урегулирования. Но требует обязательного обсуждения последовательность исполнения тех или иных шагов», — добавил Подоляк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что вопросы, касавшиеся Украины, лидерами России и США подробно не обсуждались.

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